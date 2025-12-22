Nijerya: 21 Kasım'daki Okul Saldırısında Kaçırılan Tüm Öğrenciler Kurtarıldı

ABUJA, 22 Aralık (Xinhua) -- Nijerya hükümeti geçen ay ülkenin orta kesimindeki Nijer eyaletinde bir okula düzenlenen saldırının ardından rehin alınan tüm öğrencilerin ve personelin özgürlüğüne kavuştuğunu açıkladı.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Tinubu'nun Sözcüsü Sunday Dare, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Nijer eyaletinde kaçırılan öğrencilerden 130'u daha serbest bırakıldı. Böylece rehin tutulan kimse kalmadı" dedi. Sözcü daha fazla ayrıntı vermedi.

Nijer'in Papiri bölgesindeki St. Mary's Katolik Okulu'na 21 Kasım'da düzenlenen saldırının ardından 300'den fazla öğrenci ve öğretmen kaçırılmıştı. Kaçırılan öğrenci ve öğretmenler için kurtarma çalışmaları başlatan güvenlik güçleri olaydan birkaç gün sonra yaptıkları operasyonla 51 öğrenciyi kurtarmıştı.

8 Aralık'ta en az 100 öğrencinin daha kurtarıldığını duyuran Tinubu, hükümetin, kaçırılan tüm öğrencileri ailelerine kavuşturma çabalarının devam edeceğini vurgulamıştı. Tinubu güvenlik güçlerine ülkede rehin durumda olan tüm öğrencileri ve Nijeryalıları kurtarıp güvenli şekilde evlerine getirmeleri talimatı verdiklerini de ifade etmişti.