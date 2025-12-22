Haberler

Nijerya: 21 Kasım'daki Okul Saldırısında Kaçırılan Tüm Öğrenciler Kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya hükümeti, Nijer eyaletindeki bir okula yapılan saldırının ardından rehin alınan tüm öğrencilerin ve personelin serbest bırakıldığını duyurdu. Ülke genelinde devam eden kurtarma çalışmaları sonuç verdi.

ABUJA, 22 Aralık (Xinhua) -- Nijerya hükümeti geçen ay ülkenin orta kesimindeki Nijer eyaletinde bir okula düzenlenen saldırının ardından rehin alınan tüm öğrencilerin ve personelin özgürlüğüne kavuştuğunu açıkladı.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Tinubu'nun Sözcüsü Sunday Dare, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Nijer eyaletinde kaçırılan öğrencilerden 130'u daha serbest bırakıldı. Böylece rehin tutulan kimse kalmadı" dedi. Sözcü daha fazla ayrıntı vermedi.

Nijer'in Papiri bölgesindeki St. Mary's Katolik Okulu'na 21 Kasım'da düzenlenen saldırının ardından 300'den fazla öğrenci ve öğretmen kaçırılmıştı. Kaçırılan öğrenci ve öğretmenler için kurtarma çalışmaları başlatan güvenlik güçleri olaydan birkaç gün sonra yaptıkları operasyonla 51 öğrenciyi kurtarmıştı.

8 Aralık'ta en az 100 öğrencinin daha kurtarıldığını duyuran Tinubu, hükümetin, kaçırılan tüm öğrencileri ailelerine kavuşturma çabalarının devam edeceğini vurgulamıştı. Tinubu güvenlik güçlerine ülkede rehin durumda olan tüm öğrencileri ve Nijeryalıları kurtarıp güvenli şekilde evlerine getirmeleri talimatı verdiklerini de ifade etmişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü

Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gazze'de fırtına nedeniyle 22 bina çöktü! Çok sayıda ölü var

Gazze'yi vuran bu kez İsrail değil! 22 bina çöktü, çok sayıda ölü var
Metro istasyonunda intihar girişimi! Seferler durdu

Metro istasyonunda intihar girişimi! Seferler durdu
Manisa'da eşini öldürüp tarlaya atan cani, Ağrı'da sınırda yakalandı

Eşini öldürdü, sınırda yakalandı! Gösterdiği adresten vahşet çıktı
MHP'den AVM'ler için dikkat çeken öneri: Pazar günleri kapalı olsun

MHP'den dikkat çeken öneri! Yüzlerce AVM zorda kalabilir
Gazze'de fırtına nedeniyle 22 bina çöktü! Çok sayıda ölü var

Gazze'yi vuran bu kez İsrail değil! 22 bina çöktü, çok sayıda ölü var
Zemheri soğukları başladı! 40 gün yurdu esir alacak

Zemheri soğukları geldi çattı! 40 gün yurdu esir alacak
Somer Sivrioğlu yine aşkta hız kesmiyor! 21 yaş küçük sevgilisine duygusal mesaj

Yine aşkta hız kesmiyor! 21 yaş küçük sevgilisine...
Torreira için verilen kararlar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu pozisyonlarda karar doğru mu? Ünlü yorumcular aynı fikirde birleşti
Polonyalı kadının Türkler hakkında sözlerine bakın! 123 yıllık tarihi hatırlattı

Polonyalı kadının Türkler hakkında sözlerine bakın
Icardi'den Hagi'ye mektup

Icardi'den Hagi'ye mektup
600 kilometre yol kat edip takımını tek başına destekledi

Takımını tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğine inanamazsınız
Kargo teslimi için attığınız imza hayatınızı karartabilir

Aman dikkat! Kargo teslimi için attığınız imza hayatınızı karartabilir
Fener'in yeni yıldızı son maçında neye uğradığını şaşırdı

Fener'in yeni yıldızı son maçında neye uğradığını şaşırdı
title