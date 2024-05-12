Nijerya'da kaçırılan öğrencilerden bazıları kurtarıldı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Kogi eyaletinde, Confluence Üniversitesi'nden kaçırılan öğrencilerden bazıları kurtarıldı.

Kogi Eyaleti Enformasyon ve İletişim Komiseri Kingsley Fanwo, yaptığı yazılı açıklamada, 9 Mayıs'ta eyaletin Osara bölgesinde bulunan Confluence Üniversitesi'ne düzenlenen saldırının ardından yerel güvenlik güçlerinin ve polisin silahlı kişilerle şiddetli bir çatışmaya girdiğini belirtti.

Çatışmada kaçırılan öğrencilerden bazılarının kurtarıldığını kaydeden Fanwo, "Silahlı kişiler, kaçırdıkları öğrencileri bırakıp farklı yönlere kaçarak çatışmanın ortasında kalmaktan kurtuldular. Çatışmada çok sayıda silahlı kişi yaralı kaçtı." ifadelerini kullandı.

Fanwo, kurtarılan öğrencilere ilişkin net sayı vermezken, öğrencilerin gerekli müdahalenin yapılması için hastaneye sevk edildiğini aktardı.

Silahlı kişiler, 9 Mayıs'ta Osara bölgesinde bulunan Confluence Üniversitesi'ne düzenlendiği saldırıda çok sayıda kişiyi kaçırmıştı.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Ülkede ayrıca, cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler ve çete üyeleri, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.