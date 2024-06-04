Üye Girişi
Haberler

Nijerya'da kaçırılan öğrenciler kurtarıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijerya'nın Kogi eyaletinde bulunan Confluence Üniversitesi'nden kaçırılan 8 öğrenci, silahlı kişilerin rehin tuttuğu yerden kurtarıldı. Operasyon sonucunda öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Nijerya'nın kuzeyindeki Kogi eyaletinde bulunan Confluence Üniversitesi'nden geçen ay silahlı kişilerce kaçırılan 8 öğrencinin kurtarıldığı bildirildi.

Nijerya Ordusunun Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Emmanuel Emekah, yaptığı açıklamada, Kogi eyaletinde silahlı kişilere yönelik operasyonlar düzenlediklerini belirtti.

Emekah, silahlı kişilerin rehin aldığı 8 öğrencinin kurtarıldığını açıkladı.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu kaydeden Emekah, Kogi Valisi'ne teslim edildiklerini belirtti.

Silahlı kişiler, 9 Mayıs'ta Osara bölgesindeki Confluence Üniversitesi'ne düzenlendikleri saldırıda çok sayıda kişiyi kaçırmıştı.

Kogi Eyaleti Enformasyon ve İletişim Komiseri Kingsley Fanwo, daha önce yerel güvenlik güçlerinin ve polisin silahlı kişilerle girdiği şiddetli çatışmada öğrencilerden bazılarının kurtarıldığını açıklamıştı.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Ülkede ayrıca, cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler ve çete üyeleri, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.???????

Kaynak: AA / Güncel

Uluslararası Güvenlik Dünya Güncel Haberler

Komşu ülkeden atılan roketler İsrail'i cehenneme çevirdi

Komşu ülkeden atılan roketler İsrail'i cehenneme çevirdi

 Esenyurt'ta mide bulandıran görüntüler! Dükkanına gelen çocuğu dövdü, yetmedi annesini taciz etti

Esenyurt'ta mide bulandıran görüntüler! Dükkanına gelen çocuğu dövdü, yetmedi annesini taciz etti

 Eşini evde başkasıyla yakaladı! İkisini de öldürüp intihar etti

Eşini evde başkasıyla yakaladı! İkisini de öldürüp intihar etti

Bakmadan Geçme

Emekliye bayram ikramiyesi artacak mı? 3 bin TL emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Organ bağışı caiz mi? Diyanete göre Organ bağışı günah mı? #129300 4 Haziran Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 4 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 4 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 4 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 4 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 4 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 4 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 4 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 4 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 4 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 4 Haziran Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 4 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 4 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Almanya Ukrayna maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Almanya Ukrayna maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Almanya Ukrayna maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Almanya Ukrayna maçı kaç kaç, canlı maç skoru!
Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Akış görevden alındı, yerine kayyum atandı

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Akış görevden alındı, yerine kayyum atandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title