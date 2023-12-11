Nijerya'da kaçırılan 7 üniversite öğrencisi kurtarıldı

Nijerya'nın Nasarawa eyaletinde, 8 Aralık'ta kaçırılan 7 üniversite öğrencisinin kurtarıldığı bildirildi.

Üniversitedeki Öğrenci Temsilciler Konseyi Başkanı İbrahim Ogabo, Channels televizyonuna yaptığı açıklamada, 8 Aralık'ta Lafia Federal Üniversitesi'ne düzenlenen saldırının ardından ordunun bölgede operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Ogabo, operasyonlarda silahlı kişilerin kaçırdığı 7 öğrencinin kurtarıldığını aktardı.

Sağlık kontrolü için hastaneye sevk edilen öğrenciler, tedaviden sonra ailelerine teslim edilecek.

Olay

Silahlı kişiler, 8 Aralık'ta Nasarawa eyaletindeki Lafia Federal Üniversitesinde öğrencilerin kaldığı yere düzenledikleri saldırıda, çok sayıda öğrenciyi kaçırmıştı.

Nijerya'da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor, buna rağmen fidye için bu tarz olaylara sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak yüksek meblağlarda fidye talep ediyor.