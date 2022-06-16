Nijerya'da kaçırılan 35 kadın kurtarıldı Nijerya'nın güneydoğusundaki Anambra eyaletinde kaçırılan 35 kadının, tutuldukları "bebek fabrikası" olarak adlandırılan binadan kurtarıldığı bildirildi. Nijerya'nın güneydoğusundaki Anambra eyaletinde kaçırılan 35 kadının, tutuldukları "bebek fabrikası" olarak adlandırılan binadan kurtarıldığı bildirildi. Anambra Polis Sözcüsü Tochukwu İkenga, yaptığı açıklamada, polisin bölge sakinlerinden aldığı istihbarat ve ihbarlar üzerine eyaletin Nkpor bölgesinde baskın düzenlediğini belirtti. İkenga, baskında tespit edilen binada aralarında 4 hamilenin bulunduğu 35 kadının kurtarıldığını aktardı. Olaya ilişkin 3 kişinin gözaltına alındığını belirten İkenga, baskında para, silah ve mühimmatın da ele geçirildiğini ifade etti. Nijerya'nın güneyinde zaman zaman "bebek fabrikası"nda çalıştırılmak için kadınlar kaçırılıyor. Son olarak Cross River eyaletinde geçen yıl bir tutsak evine düzenlenen operasyonda 24 hamile ve 11 çocuk kurtarılmıştı. Kaçırılan kadınların doğurduğu bebekler yasa dışı yollardan satılıyor. AA / Adam Abu - Güncel Nijerya Güncel Haberler

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