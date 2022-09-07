Nijerya'da kaçırılan 15 çocuk kurtarıldı Güncel Haberler Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın güneyindeki Rivers eyaletinde kaçırılan 15 çocuğun operasyonla kurtarıldığı bildirildi. Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın güneyindeki Rivers eyaletinde kaçırılan 15 çocuğun operasyonla kurtarıldığı bildirildi. Rivers Eyaleti Emniyet Müdürü Friday Eboka, yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Port Harcourt kentinde 2 çocuğun kaybolması üzerine operasyon düzenlediklerini belirtti. Eboka, operasyonda 15 çocuğun kurtarılarak hastaneye kaldırıldığını ifade etti. Olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığını belirten Eboka, operasyonun sürdüğünü kaydetti. Çocukların ne zaman kaçırıldığına ilişkin bilgi verilmedi. Nijerya'da insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye amaçlı bu tür vakalara sıkça rastlanıyor. Ülkede, artan güvenlik sorunlarıyla mücadele kapsamında fidye ödenmesi yasaklanmıştı. Güncel Kaynak: AA / Adam Abu Batı Afrika Nijerya Güncel Haberler

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