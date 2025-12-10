Nijerya'da kaçırıldıktan sonra serbest bırakılan 100 öğrenci ailelerine kavuştu

Nijerya'nın Niger eyaletinde Katolik eğitim veren St. Mary's School'dan geçen ay kaçırıldıktan sonra 8 Aralık'ta serbest bırakılan 100 öğrenci ailelerine kavuştu.

Serbest bırakılan öğrenciler, dün gece geç saatlerde düzenlenen karşılama programıyla aileleriyle buluştu.

Velilerden iki çocuğu kaçırılan Luka İllaya, çocuklarından birine kavuştuğunu belirtti.

İllaya, "Benim için kolay olmadı. Bugün biraz olsun sevindim. Hala kaçırılan bir çocuğum var ama en azından biri yanımda olduğu için mutluyum." dedi.

Okul Müdürü Rahibe Felicia Gyang ise öğrencilerin kurtarılmasında görev alan güvenlik güçlerine teşekkür ederek, "Kalan öğrencilerimizin de kurtarılması için güvenlik güçlerine güç ve kolaylık vermesi için Tanrı'ya dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü mensupları, 21 Kasım'da St. Mary's School'a baskın düzenlemiş ve 300'den fazla öğrenci ile çalışanları kaçırmıştı.

Saldırıdan iki gün sonra öğrencilerden 50'si kaçmayı başarmıştı.

Yerel yetkililer, 8 Aralık'ta yaptığı açıklamada, federal hükümetin, St. Mary's School'dan kaçırılan öğrencilerden 100'ünün serbest bırakılmasını sağladığını bildirmişti.

Nijerya'da son yıllarda okullara yönelik kitlesel kaçırma olayları artış gösterirken, saldırıları üstlenen herhangi bir grup bulunmuyor. Analistler, silahlı çetelerin yüksek fidye almak amacıyla öğrencileri hedef aldığını belirtiyor.