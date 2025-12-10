Haberler

Nijerya'da kaçırıldıktan sonra serbest bırakılan 100 öğrenci ailelerine kavuştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya'nın Niger eyaletinde Katolik eğitim veren St. Mary's School'dan geçen ay kaçırılan 100 öğrenci, 8 Aralık'ta serbest bırakılarak aileleriyle buluştu. Okul müdürü, güvenlik güçlerine teşekkür ederek kalan öğrencilerin kurtarılması için dualar etti.

Nijerya'nın Niger eyaletinde Katolik eğitim veren St. Mary's School'dan geçen ay kaçırıldıktan sonra 8 Aralık'ta serbest bırakılan 100 öğrenci ailelerine kavuştu.

Serbest bırakılan öğrenciler, dün gece geç saatlerde düzenlenen karşılama programıyla aileleriyle buluştu.

Velilerden iki çocuğu kaçırılan Luka İllaya, çocuklarından birine kavuştuğunu belirtti.

İllaya, "Benim için kolay olmadı. Bugün biraz olsun sevindim. Hala kaçırılan bir çocuğum var ama en azından biri yanımda olduğu için mutluyum." dedi.

Okul Müdürü Rahibe Felicia Gyang ise öğrencilerin kurtarılmasında görev alan güvenlik güçlerine teşekkür ederek, "Kalan öğrencilerimizin de kurtarılması için güvenlik güçlerine güç ve kolaylık vermesi için Tanrı'ya dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü mensupları, 21 Kasım'da St. Mary's School'a baskın düzenlemiş ve 300'den fazla öğrenci ile çalışanları kaçırmıştı.

Saldırıdan iki gün sonra öğrencilerden 50'si kaçmayı başarmıştı.

Yerel yetkililer, 8 Aralık'ta yaptığı açıklamada, federal hükümetin, St. Mary's School'dan kaçırılan öğrencilerden 100'ünün serbest bırakılmasını sağladığını bildirmişti.

Nijerya'da son yıllarda okullara yönelik kitlesel kaçırma olayları artış gösterirken, saldırıları üstlenen herhangi bir grup bulunmuyor. Analistler, silahlı çetelerin yüksek fidye almak amacıyla öğrencileri hedef aldığını belirtiyor.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
Fed'in faiz kararıyla birlikte altın ve euro rekor kırdı

ABD'den gelen kararla piyasalar rekor kırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Huriye Helvacı ve oğlunun ölüm nedeni otopsi raporunda

Anne ile oğlunun ölümünü aydınlatacak rapor geldi
Balıklıgöl'e atlayan genç! O esnada dudaklarından tek cümle döküldü

Balıklıgöl'e atlayan genç! O esnada dudaklarından tek cümle döküldü
3 çocuk annesiydi! Evde temizlik yaparken kullandığı malzemeler canından etti

Evde temizlik yaparken kullandığı malzemeler canından etti
İnfial yaratan görüntü! Evli kadınla uygunsuz yakalanan din adamını...

İnfial yaratan görüntü! Evli kadınla uygunsuz yakalanan din adamını...
Huriye Helvacı ve oğlunun ölüm nedeni otopsi raporunda

Anne ile oğlunun ölümünü aydınlatacak rapor geldi
İBB'den imar işlemlerine yüzde 100'e varan oranlarda zam

İstanbullular dikkat! Bu işlemlere devasa zamlar geliyor
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Tedesco, Sadettin Saran görüşmesinden 5 ayrılık kararı çıktı

Kritik görüşmeden tam 5 yıldızla ayrılık kararı! İşte o isimler
ABD'de Altın Kart'ı 1 milyon dolara satışa çıkardı

1 milyon dolarınız varsa ABD vatandaşlığınız garanti
Reality şov yıldızı elektronik sigara zehirlenmesi nedeniyle kalp krizi geçirdi

Milyonlarca kişinin kullandığı şey, ünlü ismi canından ediyordu
Sinem Ünsal, GQ Men of The Year 2025'te 'Yılın Kadını' seçildi

5 saatte hazırlandı: Uzak Şehir'in yıldızı "Yılın Kadını" seçildi
80 yıl sonra bir ilk! Ülkenin vekilleri genelevleri yeniden açmak için soluğu Meclis'te aldı

Ülkenin vekilleri genelevleri yeniden açmak için soluğu Meclis'te aldı
Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyede! Gazeteciye böyle saldırdı

Mehmet Akif Ersoy'un önündekinin yaptığına bakın
title