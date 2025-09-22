Nijerya'da Kaçak Petrol Operasyonu: 9 Tesis Kapatıldı
Nijerya Ordusu, ülkedeki kaçak petrol arıtma tesislerine yönelik düzenlediği operasyonlarda 9 tesisi kapattı. Operasyonlarda toplamda 45 bin litre petrol ürününe el konulurken, 17 kişi gözaltına alındı. Ülkede petrol hırsızlığı nedeniyle 2023'te 3 milyar dolardan fazla zarar oluştu.
Afrika'nın petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da, kaçak ham petrolün yasa dışı rafine edildiği 9 tesisin kapatıldığı bildirildi.
Nijerya Ordusu Halkla İlişkiler Müdür Vekili Danjuma Jonah Danjuma, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun son iki haftada ülkenin petrol bölgesi Nijer Deltası'nda petrol kaçakçılarına yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.
Operasyonlarda 9 kaçak petrol arıtma tesisinin kapatıldığını kaydeden Danjuma, yaklaşık 45 bin litre petrol ürününe el konulduğunu ifade etti.
Danjuma, 17 petrol kaçakçısının gözaltına alındığını aktardı.
Nijeryalı senatör Ned Nwoko, petrol hırsızlığı ve boru hatlarına saldırılar nedeniyle ülke ekonomisinde 2023'te 3 milyar dolardan fazla zarar oluştuğunu açıklamıştı.
37 milyar varillik petrol rezervi
Nijerya'nın tespit edilen 37 milyar varil petrol rezervi, dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.
Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke ve petrol ihracatında 6. sırada yer alıyor.
Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde, petrol alanlarına yönelik sabotajlar, çatışmalar ve adam kaçırma olayları yaşanıyor.