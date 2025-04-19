Nijerya'da Kaçak Petrol Operasyonları: 42 Tesis Kapatıldı

Afrika'nın petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da, bir haftada kaçak ham petrolün yasa dışı rafine edildiği 42 tesisin kapatıldığı bildirildi.

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Markus Kangye, yaptığı açıklamada, ordunun, ülkenin petrol bölgesi Nijer Deltası'nda petrol kaçakçılarına yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Kangye, operasyonlarda, bir haftada 42 kaçak petrol arıtma tesisinin kapatıldığını ve 42 petrol kaçakçısının gözaltına alındığını ifade etti.

Kangye, operasyonlarda yaklaşık 117 bin litre petrol ürününe, petrol taşımada kullanılan 56 tanker ve 18 tekneye el konulduğunu belirtti.

Nijerya'da artan petrol hırsızlığı ülke ekonomisine ciddi ölçüde zarar veriyor. Nijeryalı Senatör Ned Nwoko, petrol hırsızlığı ve boru hatlarına saldırılar nedeniyle 2023'te 3 milyar dolardan fazla zarar oluştuğunu açıklamıştı.

37 milyar varillik petrol rezervi ve ekonomik etkileri

Nijerya'nın tespit edilmiş petrol rezervi, yaklaşık 37 milyar varil ve dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip sekizinci ülke ve petrol ihracatı bakımından da altıncı sırada yer alıyor.

Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde, silahlı gruplar kaynaklı petrol alanlarına yönelik sabotaj, çatışma ve adam kaçırma olayları yaşanıyor.