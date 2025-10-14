Haberler

Nijerya'da Kaçak Madencilikle Mücadele: 600'den Fazla Maden Sahası Kapatıldı

Güncelleme:
Nijerya Güvenlik ve Sivil Savunma Ajansı, yasa dışı madencilikle mücadelesinde 600'den fazla kaçak maden sahasını kapatırken, en az 500 kişiyi gözaltına aldı. Yasa dışı madenciliğin doğaya verdiği zarar ve yarattığı risklere karşı önemli adımlar atılmakta.

Nijerya Güvenlik ve Sivil Savunma Ajansı (NSCDC) Genel Müdürü Ahmed Abubakar Audi, ülkede yasa dışı madenciliğe karşı yürütülen operasyonlarda son dönemde önemli ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Audi, operasyonlarda kaçak işletilen 600'den fazla maden sahasının tespit edilerek kapatıldığını kaydetti.

Operasyonlarda, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu en az 500 kişinin gözaltına alındığını aktaran Audi, bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığını kaydetti.

Nijerya'da kaçak madencilik faaliyetleri hem doğaya zarar veriyor hem de göçükler nedeniyle ölümlere yol açıyor.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
