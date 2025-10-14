Nijerya'da Kaçak Madencilikle Mücadele: 600'den Fazla Maden Sahası Kapatıldı

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da, yasa dışı madencilikle mücadele kapsamında 600'ün üzerinde kaçak maden sahası kapatıldı.

Nijerya Güvenlik ve Sivil Savunma Ajansı (NSCDC) Genel Müdürü Ahmed Abubakar Audi, ülkede yasa dışı madenciliğe karşı yürütülen operasyonlarda son dönemde önemli ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Audi, operasyonlarda kaçak işletilen 600'den fazla maden sahasının tespit edilerek kapatıldığını kaydetti.

Operasyonlarda, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu en az 500 kişinin gözaltına alındığını aktaran Audi, bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığını kaydetti.

Nijerya'da kaçak madencilik faaliyetleri hem doğaya zarar veriyor hem de göçükler nedeniyle ölümlere yol açıyor.