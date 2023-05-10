Nijerya'da Jos Üniversitesine yönelik saldırı girişiminde bir öğrenci yaralandı

Nijerya'nın Plateau eyaletindeki Jos Üniversitesine düzenlenen saldırı girişiminde bir öğrenci yaralandı.

Jos Üniversitesi Halkla İlişkiler Görevlisi John Agams, yaptığı açıklamada, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerin Plateau eyaletinin Bokko bölgesindeki üniversiteye saldırı girişiminin, yerel güvenlik tarafından engellendiğini belirtti.

Olayda bir öğrencinin yaralandığını aktaran Agams, "Herhangi bir ölüm yaşanmadı ve hiçbir öğrenci kaçırılmadı." ifadesini kullandı.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Zaman zaman üniversitelerin de hedef alındığı saldırılarda, 2021'den bu yana 1500'den fazla öğrenci kaçırılmıştı. Bu sürede ülke genelinde 11 bin 536 okul kapatılmıştı.