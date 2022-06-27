Nijerya'da istifa eden Başyargıcın yerine atama yapıldı Nijerya'da Başyargıç Tanko Muhammed'in istifasından saatler sonra yerine atama yapıldı. Nijerya'da Başyargıç Tanko Muhammed'in istifasından saatler sonra yerine atama yapıldı. Devlet Başkanı Muhammed Buhari tarafından yeni Başyargıç Vekili olarak atanan 64 yaşındaki Yargıç Olukayode Ariwoola, yemin ederek göreve başladı. Ariwoola, yeni görevinde federal hükümete sadık kalacağını ve gerçek bağlılık göstereceğini belirtti. Başyargıç Tanko Muhammed, hakkındaki yolsuzluk iddiaları devam ederken, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Yüksek Mahkemedeki 14 yargıç tarafından imzalanan protesto notunda Muhammed, yargıçlara meşru haklarını vermemekle suçlanmıştı. AA / Adam Abu - Güncel Muhammed Buhari Nijerya Güncel Haberler

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