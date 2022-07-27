Nijerya'da işçi sendikalarının hükümet karşıtı protestoları sürüyor

Nijerya'da işçi sendikaları, eğitim bütçesinin yetersiz ve maaşların düşük olması gerekçesiyle uzun süredir grev yapan akademisyenleri desteklemek için dün başlattığı hükümet karşıtı gösterilere devam ediyor.

Ülkenin farklı eyaletlerinde dün başlayan hükümet karşıtı protesto gösterileri, bugün de başkent Abuja'da düzenlendi.

Akademisyenleri desteklemek için Abuja'da bir araya gelen yüzlerce sendika üyesi, Unity Fountain Meydanı'ndan Ulusal Meclisin önüne kadar yürüdü.

Protestocular, "Akademisyenlerin maaşlarını verin, onlar köle değil", "Çocuklarımıza kaliteli eğitim verin" yazılı pankartlar taşıyarak, hükümet aleyhine sloganlar attı.

Sorunlara çözüm bulunmazsa 3 gün grev başlatılacak

Nijerya İşçi Konfederasyonu (NLC) Başkanı Ayuba Wabba, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, uzun süredir greve giden akademisyenlere destek vermek için bir araya geldiklerini belirtti.

Wabba, hükümetin yanlış kararları yüzünden milyonlarca Nijeryalı gencin tehlikede olduğunu ve bunun devamına müsaade etmeyeceklerini bildirdi.

Hükümetten artık çözüm istediklerini vurgulayan Wabba, "Bahane duymaktan yorulduk. Tüm sorunların çözülmesini istiyoruz." dedi.

Wabba, hükümetin sorunlarına çözüm bulması için kısa süre verdiklerini, aksi takdirde ülke genelinde 3 gün grev başlatacaklarını kaydetti.

Martta "uyarı grevi" başlatılmıştı

Nijerya'daki akademisyenler, eğitim bütçesinin yetersiz ve maaşların düşük olduğu gerekçesiyle 14 Mart'ta 2 aylık "uyarı grevi" başlatmıştı. Hükümetten olumlu bir sonuç alamayan akademisyenler, grevi 3 ay daha uzatmıştı.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, 19 Temmuz'da Eğitim Bakanı Adamu Adamu'ya akademisyenlerin sorununun 2 haftada çözülmesi emrini vermişti.