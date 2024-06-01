Nijerya'da İşçi Sendikaları Süresiz Grev İlan Etti

Nijerya'da işçi sendikaları, kesilen elektrik sübvansiyonunun yeniden verilmesi ve asgari ücretin yükseltilmesi talepleriyle ülke genelinde süresiz grev ilan etti.

Nijerya İşçi Konfederasyonu (NLC) ve Ticaret Birliği Kongresi (TUC), ülkede elektrik sübvansiyonunun kaldırılması ve artan hayat pahalılığı nedeniyle asgari ücretin yükselmesi taleplerinin hükümet tarafından reddedilmesini gerekçe göstererek süresiz greve gitti.

NLC Başkanı Joe Ajaero, yaptığı açıklamada, hükümetin aldığı yanlış kararlar nedeniyle artan hayat pahalılığının kabul edilemez düzeyde olduğunu belirtti.

Hükümetin ülkedeki ekonomik duruma karşı sesiz kalması nedeniyle işçi sendikalarının yarından itibaren ülke genelinde süresiz greve gideceğini söyleyen Ajaero, "Nijeryalıların, hükümetin çalışanların refahına öncelik vermemesi karşısında kendi çıkarlarını savunmalarının zamanı geldi." ifadesini kullandı.

Ajaero, hükümetin ülkedeki elektrik sübvansiyonlarını geri getirene ve asgari ücreti de yükseltene kadar işe geri dönmeyeceklerini kaydetti.