Nijerya'da işçi sendikaları protestoları askıya aldı

Nijerya'da işçi sendikalarının, benzin sübvansiyonunun kaldırılmasının ardından artan hayat pahalılığına karşı başlattıkları protestoları askıya aldığı bildirildi. İşçi sendikaları hükümetle müzakereleri ilerletmeyi kabul etti.

Nijerya'da işçi sendikalarının, ülkede benzin sübvansiyonunun kaldırılmasının ardından artan hayat pahalılığına karşı başlattıkları protestoları askıya aldığı bildirildi.

Nijerya İşçi Konfederasyonu (NLC) ve Ticaret Birliği Kongresi (TUC) temsilcileri, artan hayat pahalılığına karşı ülke genelinde dün başlattıkları protestoların ardından Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Nijerya Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, işçi sendikalarının hükümetle müzakereleri ilerletmeyi kabul ettiği belirtildi.

Görüşmenin verimli geçtiği aktarılan açıklamada, işçi temsilcilerinin protestolarını askıya aldığı kaydedildi.

Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun 29 Mayıs'ta petrol ürünlerine uygulanan sübvansiyonu kaldıracağını açıklamasının ardından ülkede akaryakıt fiyatları yükselmişti.

Litresi 185 nairaya (0,24 dolar) satılan akaryakıt fiyatları, 620 nairaya (0,82 dolar) çıkarken bu ülkede hayat pahalılığına yol açtı.

Tinubu, ülkesindeki hayat pahalılığını hafifletmek için ailelere 200 bin tondan fazla tahıl dağıtılması talimatı vermişti.

İşçi sendikaları, artan hayat pahalılığına karşı dün ülke genelinde protestolar başlatmıştı.