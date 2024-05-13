Nijerya'da İşçi Sendikaları Elektrik Sübvansiyonlarının Kesilmesini Protesto Etti

Nijerya'daki işçi sendikaları, elektrik sübvansiyonlarının kesilmesini protesto etti.

Nijerya İşçi Konfederasyonu (NLC) ve Ticaret Birliği Kongresi (TUC), ülkede elektrik sübvansiyonunun kaldırılmasının ardından artan hayat pahalılığını protesto etti ve sendika üyeleri de dağıtım şirketlerinin önünde toplandı.

NLC ve TUC tarafından yapılan ortak açıklamada, sendikaların, ülkede artan hayat pahalılığına karşı hükümetin sessiz kalmasından endişe duyduğu belirtildi.

Açıklamada, ülkede söz konusu sübvansiyonların sona ermesinin karşılanamaz olduğu ifade edildi.