Nijerya'da IPOB üyesi 6 terörist etkisiz hale getirildi Güncel Haberler Nijerya'nın güneyindeki Anambra eyaletinde düzenlenen operasyonda terör örgütü Biafra Yerli Halkları (IPOB) üyesi 6 kişi etkisiz hale getirildi. Nijerya'nın güneyindeki Anambra eyaletinde düzenlenen operasyonda terör örgütü Biafra Yerli Halkları (IPOB) üyesi 6 kişi etkisiz hale getirildi. Anambra Eyaleti Polis Sözcüsü Tochukwu İkenga, yaptığı açıklamada, eyaletin İdemili North bölgesindeki bir cezaevine düzenlenen bombalı saldırının ardından güvenlik güçlerinin operasyon düzenlediğini belirtti. Operasyonda 6 IPOB üyesinin etkisiz hale getirildiğini kaydeden İkenga, bazı teröristlerin ise yaralı kaçtığını aktardı. İkenga, operasyonda bir polisin de yaşamını yitirdiğini ifade etti. Anambra eyaletine bağlı İdemili North bölgesindeki bir cezaevinde 18 Şubat'ta düzenlenen bombalı saldırıda 3 polis hayatını kaybetmişti. Nijerya'nın güneyinde ayrılıkçı IPOB tarafından zaman zaman bu tür saldırılar düzenleniyor. Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1967'de çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti. Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti. Kaynak: AA / Güncel Operasyon Nijerya Güncel Haberler

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