Nijerya'da iktidar partisinin 2023 devlet başkanlığı seçimi için adayı belirlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nijerya'da iktidar partisinin 2023 devlet başkanlığı seçimi için adayı belirlendi

AA - Adam Abu - Güncel
 - Güncelleme:
Nijerya'da iktidar partisinin 2023 devlet başkanlığı seçimi için adayı belirlendi

Nijerya'da iktidar partisi Tüm İlericiler Kongresi'nin (APC), 2023'te yapılacak devlet başkanlığı seçiminde adayı eski Lagos Valisi Bola Ahmed Tinubu olarak belirlendi.

Nijerya'da iktidar partisi Tüm İlericiler Kongresi'nin (APC), 2023'te yapılacak devlet başkanlığı seçiminde adayı eski Lagos Valisi Bola Ahmed Tinubu olarak belirlendi.

Nijerya Devlet Başkan Muhammed Buhari'nin dönemi sona ererken, ülkede 2023'te yapılacak devlet başkanlığı seçiminde iktidar partisi APC, aday seçimi düzenledi.

Başkent Abuja'da düzenlenen ve 14 adayın yarıştığı APC seçiminde 70 yaşındaki Tinubu, 1271 oyla birinci oldu.

Siyasete 1992 yılında atılan Tinubu, halihazırda ülkenin güçlü ve önde gelen siyasetçilerden biri olarak gösteriliyor.

Tinubu, ülkede 1994'te yapılan darbe nedeniyle sürgüne gönderilmiş, 1999'da ülkeye döndükten sonra Lagos Valiliğine seçilmiş ve 8 yıl boyunca bu görevde bulunmuştu.

AA / Adam Abu - Güncel

Muhammed Buhari Nijerya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title