Nijerya'da iktidar partisi adayı Tinubu, kendi eyaletinde seçimi kaybetti

Nijerya'da 25 Şubat 'ta düzenlenen devlet başkanlığı seçiminde, iktidar partisi Tüm İlericiler Kongresi (APC) adayı eski Lagos Valisi Bola Ahmed Tinubu, kendi eyaletinde seçimi kaybetti.

Nijerya'da 25 Şubat 'ta düzenlenen devlet başkanlığı seçiminde, iktidar partisi Tüm İlericiler Kongresi (APC) adayı eski Lagos Valisi Bola Ahmed Tinubu, kendi eyaletinde seçimi kaybetti.

Ülkenin ikinci en kalabalık eyaleti Lagos'taki resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, İşçi Partisi (LP) adayı Peter Obi oylardan 582 bin 454'ünü alarak eyalette seçimi kazandı.

APC adayı Tinubu'nun 572 bin 606 oy aldığı seçimde, ana muhalefet partisi Halkın Demokratik Partisi (PDP) lideri Atiku Abubakar ise 75 bin 750 oy elde etti.

Öte yandan, ülke genelinde şu ana kadar açıklanan sandık sonuçlarına göre iktidar partisi adayı Tinubu önde gidiyor.

Nijerya'da mevcut Devlet Başkanı Muhammed Buhari, iki dönemlik görev süresini tamamlaması nedeniyle anayasa gereği tekrar aday olamadı.

Başkanlık seçimi için 18 aday arasında iktidardaki APC adayı Tinubu, PDP lideri Abubakar ve LP adayı Obi'nin ismi öne çıkıyor.

Anayasaya göre 4 yıl için seçilen devlet başkanı, en fazla iki dönem görev yapabiliyor.