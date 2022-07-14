Nijerya'da iki haftada 42 terörist etkisiz hale getirildi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'a düzenlenen operasyonlarda 42 terörist etkisiz hale getirildi. Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'a düzenlenen operasyonlarda 42 terörist etkisiz hale getirildi. Nijerya Ordusu Medya Operasyonları Direktörü General Benard Onyeuko, yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeydoğusunda 1-14 Temmuz'da Boko Haram ve ISWAP'a karşı operasyonlar düzenlendiğini belirtti. Onyeuko, bu süre zarfında, aralarında örgütlerin 6 elebaşının bulunduğu 42 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade etti. Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kurucusu Muhammed Yusuf'un oğlu Ebu Musab el-Barnawi, 2009'da babasının ölümünün ardından Boko Haram'ın sözcüsü olmuştu. Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü. Boko Haram içinde 2016'da başlayan liderlik krizi, örgütün Barnawi ile Ebubekir Şekau arasında bölünmesine neden olmuştu. Şekau, Boko Haram'ı yönetirken, Barnawi ISWAP'ı kurarak eylemlerine devam etmişti. AA / Adam Abu - Güncel Boko Haram Nijerya Güncel Haberler

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