Nijerya'da iki Çinli yolsuzluktan 3'er yıl hapis cezasına çarpıtıldı

Nijerya'nın Sokoto eyaletindeki mahkeme, iki Çin vatandaşını yolsuzluk suçlamasıyla 3'er yıl hapis cezasına mahkum etti.

Nijerya'nın Sokoto eyaletindeki mahkeme, iki Çin vatandaşını yolsuzluk suçlamasıyla 3'er yıl hapis cezasına mahkum etti.

Sokoto eyaletindeki Temyiz Mahkemesi Yargıcı Abubakar Mahmud Talba, yaptığı açıklamada, 2 Çinli'nin eyalette komplo, kara para aklama ve rüşvete teşebbüsle suçlandığını belirtti.

Talba, ayrıca iki Çinli'nin Nijerya Ekonomi ve Finansal Suçlar Komisyonuna (EFCC) 50 milyon naira rüşvet teklif ettiklerini kaydetti.

Şüphelilerin işledikleri suçlar nedeniyle 3'er yıl hapis cezası verildiğini aktaran Talba, "Hukukta teknik ayrıntıların olduğu günler geride kaldı. Kimse yasaların üstünde değildir." dedi.