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Nijerya'da HIV virüsünün yayılmasını engellemek için kampanya başlatıldı

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Nijerya'da HIV virüsünün yayılmasını engellemek için kampanya başlatıldı

Nijerya hükümeti, ülkede gençler arasında İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü'nün (HIV) yayılmasını engellemek için kampanya başlattı.

Nijerya hükümeti, ülkede gençler arasında İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü'nün ( Hıv ) yayılmasını engellemek için kampanya başlattı.

Nijerya Ulusal AIDS Kontrol Programı (NACA) Müdürü Aliyu Gambo, başkent Abuja'da düzenlenen etkinlikte yaptığı açıklamada, HIV virüsünün yayılmasını engellemek için kampanya başlattıklarını ve böylece toplumda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Gambo, gençler için erken müdahalede bulunmak istediklerini, böylece Nijerya'daki HIV enfeksiyonlarını azaltabileceklerini belirtti.

HIV, doğrudan bağışıklık sistemine zarar veriyor ve bu virüsü taşıyanlar "HIV pozitif" olarak adlandırılıyor. HIV, vücut direncini azaltarak insanların kolayca hasta olmasına neden oluyor.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel

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