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Nijerya'da her yıl yaklaşık 40 bin çocuğa kanser teşhisi konuluyor

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Nijerya'da her yıl yaklaşık 40 bin çocuğa kanser teşhisi konuluyor

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da her yıl yaklaşık 40 bin çocuğa kanser teşhisi konulduğu bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da her yıl yaklaşık 40 bin çocuğa kanser teşhisi konulduğu bildirildi.

Nijerya Kanserle Mücadele Federasyonunun (MCF) kurucusu ve Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü (UICC) Nijerya Direktörü Dr. Zainab Shinkafi Bagudu, başkent Abuja'da düzenlenen "Çocukluk Kanseri"ne ilişkin programda konuştu.

Bagudu, ülkede her yıl yaklaşık 40 bin çocuğa farklı türde kanser teşhisi konulduğunu belirtti.

Ülkedeki kanser vakalarındaki artışın endişe verici olduğunun altını çizen Bagudu, çocuklardaki kanser vakalarının yaklaşık yüzde 80'inin ölümle sonuçlandığını söyledi.

Bagudu, Nijerya'da çocukluk çağı kanseriyle mücadelenin yolunun farkındalık yaratma ve hükümetin bu alanda daha fazla doktor yetiştirmesinden geçtiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel

Batı Afrika Çocukluk Nijerya Güncel Haberler

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