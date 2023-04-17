Nijerya'da her yıl 764 kişi rahim ağzı kanseri nedeniyle ölüyor

Nijerya'da her yıl ortalama 764 kişinin rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Sağlık Bakanı Osagie Ehanire, yaptığı açıklamada, rahim ağzı kanserinin Nijerya'da kansere bağlı ölümler arasında önde gelmeye devam ettiğini belirtti.

Ehanire, ülkede 1146 yeni rahim ağız kanseri vakasının tespit edildiğini ifade etti.

Ülkede her yıl ortalama 764 kişinin rahim ağzı kanserinden yaşamını yitirdiğini kaydeden Ehanire, söz konusu ölümlerin artmasının nedeni olarak hastanelere geç başvurulmasını ve sağlık çalışanlarının lezyonu erken tespit edememesini gösterdi.

Ehanire, bu hastalığın tedavi sürecinin hastalar ve aileleri üzerinde büyük bir ekonomik yüke de neden olduğunu vurguladı.