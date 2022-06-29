Nijerya'da her yıl 30 bin kişi tütün mamullerine bağlı hastalıklardan ölüyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Nijerya'da her yıl 30 bin kişinin tütün mamullerine bağlı hastalıklardan hayatını kaybettiğini bildirdi.

DSÖ Nijerya Temsilcisi Dr. Walter Kazuli Molumbo, örgütün düzenlediği "Tütüne Karşı Farkındalık" programında yaptığı açıklamada, Nijerya'da bulaşıcı olmayan hastalıkların neden olduğu can kaybı sayısının, bulaşıcı hastalıkların yol açtığı can kaybını geride bırakmasından duyduğu endişeyi dile getirdi.

Ülkede yılda 30 bin kişinin tütün mamullerine bağlı hastalıklardan yaşamını yitirdiğini aktaran Molumbo, ülkede şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 3 bin 144 kişinin hayatını kaybettiğini, tütüne bağlı ölümlerin çok daha fazla olduğunu söyledi.

Sağlıktan Sorumlu Devlet Bakanı Adeleke Mamora da Nijeryalıları tütünden ve "pasif içiciliğe" maruz kalmaktan kaçınmaya çağırdı.

Mamora, hükümetin halkın tütün tüketiminden caydırmak için sigara vergisini bu aydan itibaren yüzde 20'den 30'a çıkardığını kaydetti.