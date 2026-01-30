Nijerya'da her yıl en az 25 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da, her yıl en az 25 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğu bildirildi.

Nijerya Haber Ajansına (NAN) göre, İnsani İşler ve Yoksulluğun Azaltılması Bakanı Bernard Doro, ülkenin güneyindeki Calabar kentinde düzenlenen "Ulusal İnsani İşler ve Yoksulluğun Azaltılması Konseyi"nin ilk toplantısında konuştu.

Doro, eyaletler ve yerel yönetimlerin, insani krizler ve yoksullukla mücadelede ön safta yer aldığını belirterek, bu yapıların finansman, beceri geliştirme, veri entegrasyonu ve kurumsal destek yoluyla güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

"Her yıl en az 25 milyon vatandaşımız insani yardıma ihtiyaç duyuyor. Nüfusun yüzde 60'tan fazlası çok boyutlu yoksulluk içinde yaşıyor." diyen Doro, insani yardım ve yoksullukla mücadelenin parçalı yaklaşımlarla çözülemeyeceğini ifade etti.

Doro, Ulusal Konseyin, Bakanlığın "Tek İnsani Yardım, Tek Yoksullukla Mücadele Sistemi" vizyonunu hayata geçirmek amacıyla kurulduğunu aktararak, sistemin insani müdahalelerin uyumlaştırılmasını, mükerrerliğin önlenmesini ve ulusal ölçekte ortak bir çerçeve oluşturulmasını hedeflediğini kaydetti.