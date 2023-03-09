Nijerya'da hemzemin geçitteki kazada 6 kişi yaşamını yitirdi Güncel Haberler Nijerya'nın Lagos şehrinde tren ile yolcu otobüsünün hemzemin geçitte çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 84 kişi yaralandı. Nijerya'nın Lagos şehrinde tren ile yolcu otobüsünün hemzemin geçitte çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 84 kişi yaralandı. Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Lagos Koordinatörü İbrahim Farinloye, yaptığı açıklamada, Lagos'un İkeja bölgesinde kamu çalışanlarını taşıyan otobüsün hemzemin geçitte trenle çarpıştığını belirtti. Farinloye, kazada 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 84 kişinin de yaralandığını kaydetti. Yaralıların çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığını aktaran Farinloye, "Yaralananların tamamı otobüsteydi, trendeki hiç kimse yaralanmadı." dedi. NEMA Lagos Sekreteri Olufemi Oke-Osanyintolu, kazanın otobüs şoförünün, hemzemin geçitteki trafik sinyaline uymamasından kaynaklandığını bildirdi. Kaynak: AA / Güncel Nijerya Güncel Haberler

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