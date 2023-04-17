Nijerya'da havacılık sektörü çalışanları 'uyarı grevi' başlattı

Nijerya'da havacılık çalışanları, kötü çalışma şartları ve maaşlarının düşük kaldığı gerekçesiyle iki günlük "uyarı grevi" başlattı.

Nijerya'da havacılık çalışanları, kötü çalışma şartları ve maaşlarının düşük kaldığı gerekçesiyle iki günlük "uyarı grevi" başlattı.

Ülkenin ticari ve en kalabalık şehri Lagos'taki havacılık çalışanları, Lagos havalimanının iç hatlar terminaline giden yolları kapatarak trafiği yavaşlattı ve uçuşları geciktirme tehdidinde bulundu.

Ulusal Havacılık Pilotları ve Mühendisleri Birliği Başkanı Sheri Kyari, yaptığı açıklamada, havacılık çalışanlarının kötü çalışma şartları nedeniyle ve ulusal ücretin uygulanması talebiyle uyarı grevi başlattığını belirtti.

Grevin iki gün süreceğini ifade eden Kyari, "Hükümetin havacılık çalışanları için ulusal asgari ücret konusunu ele almaması nedeniyle protesto amaçlı iki günlük uyarı grevi yapmaya karar verdik." dedi.

Kyari, taleplerinin yerine getirilmemesi halinde süresiz greve gideceklerini vurguladı.