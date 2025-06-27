Nijerya'da Hava Operasyonunda 60 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Nijerya'nın Nijer Eyaleti'nde düzenlenen hava operasyonunda çok sayıda terörist öldürüldü.

Nijerya Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, güvenilir bir istihbarat alınmasının ardından Nijer eyaletinin kuzeyinde 3 gün süreyle hava operasyonları gerçekleştirildiği bildirildi.

Operasyonun, Nijerya'daki son saldırılardan sorumlu olanları hedef aldığına işaret edilen açıklamada, çok sayıda teröristin öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Nijerya Hava Kuvvetleri, tüm Nijeryalıların canlarını ve mallarını korumaya ve ülke genelinde kalıcı barışı sağlamaya kararlılıkla devam etmektedir." denildi.

Açıklamada ölenlerin sayısına dair bilgi paylaşılmazken AA muhabirine konuşan askeri kaynaklar, en az 60 teröristin etkisiz hale getirildiğini aktardı.