Nijerya'da Hava Operasyonunda 60 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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Nijerya'nın Nijer Eyaleti'nde düzenlenen hava operasyonunda, son saldırılardan sorumlu olduğu belirtilen çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Hava Kuvvetleri, güvenilir istihbarat sonrası 3 gün süren operasyonların sonucunda en az 60 teröristi öldürdüğünü açıkladı.

Nijerya'nın Nijer Eyaleti'nde düzenlenen hava operasyonunda çok sayıda terörist öldürüldü.

Nijerya Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, güvenilir bir istihbarat alınmasının ardından Nijer eyaletinin kuzeyinde 3 gün süreyle hava operasyonları gerçekleştirildiği bildirildi.

Operasyonun, Nijerya'daki son saldırılardan sorumlu olanları hedef aldığına işaret edilen açıklamada, çok sayıda teröristin öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Nijerya Hava Kuvvetleri, tüm Nijeryalıların canlarını ve mallarını korumaya ve ülke genelinde kalıcı barışı sağlamaya kararlılıkla devam etmektedir." denildi.

Açıklamada ölenlerin sayısına dair bilgi paylaşılmazken AA muhabirine konuşan askeri kaynaklar, en az 60 teröristin etkisiz hale getirildiğini aktardı.

Kaynak: AA / Saadet Firdevs Aparı Bayram - Güncel
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