Nijerya'da hava operasyonunda 18 çete üyesi etkisiz hale getirildi
Nijerya'nın Niger eyaletinde düzenlenen hava operasyonunda, silahlı 18 çete üyesi etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda çete üyelerinin sığınakları imha edildi ve mühimmat ele geçirildi.
Nijerya'nın Niger eyaletinde düzenlenen hava operasyonunda, silahlı 18 çete üyesi etkisiz hale getirildi.
Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Sözcüsü Edward Gabkwet, yaptığı yazılı açıklamada, "Hadarin Daji Operasyonu" kapsamında Niger eyaletinin Shiroro bölgesinde silahlı çete üyelerine yönelik hava operasyonu düzenlendiğini belirtti.
Gabkwet, operasyonlarda 18 silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini, bazılarının yaralı kaçtığını kaydetti.
Operasyonlarda silahlı çete üyelerinin sığınaklarının imha edildiğini aktaran Gabkwet, bu kişilere ait mühimmat ele geçirildiği bilgisini paylaştı.
Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.