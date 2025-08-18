Nijerya'da Hava Operasyonu: 62 Rehine Kurtarıldı
Nijerya'nın Katsina eyaletinde düzenlenen hava operasyonu sonucunda 62 rehine, silahlı çete üyelerinin kampından kaçmayı başardı. Operasyon sonrası kurtarılan kişilerin sağlık kontrolleri ve ailelerine teslim edilmesi süreci devam ediyor.
Nijerya'nın Katsina eyaletinde düzenlenen hava operasyonunda 62 rehinenin silahlı çete üyelerinin kampından kaçmayı başardığı bildirildi.
Katsina Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Nasir Muazu, yaptığı yazılı açıklamada, Nijerya Hava Kuvvetlerinin Katsina eyaletine bağlı Danmusa bölgesinde silahlı çete üyelerine yönelik hava operasyonu düzenlediğini belirtti.
Muazu, operasyonun ardından kampı terk eden silahlı kişilerin dağılmasıyla birlikte 62 rehinenin bulundukları esir kampından kaçmayı başardığını kaydetti.
Kaçanlardan 12 kişinin bölgedeki hastanede tedavi altına alındığını aktaran Muazu, bu kişilerin tedavilerinin ardından ailelerine teslim edileceğini ifade etti.
Muazu, bölgede güvenlik güçlerinin kontrolü sağladığını ve kurtarılan kişilerin gerekli sağlık kontrollerinin ardından aileleriyle buluşturulacağını vurguladı.
Nijerya, son zamanlarda ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütü Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.
Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına karşın fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.
Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.