Nijerya'da hava operasyonunda 11 silahlı çete üyesi öldürüldü

Güncelleme:
Nijerya'nın Sokoto eyaletinde gerçekleştirilen hava operasyonunda 11 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi. Çetelerin sığınakları imha edilip, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Nijerya'nın kuzeybatısındaki Sokoto eyaletinde, silahlı çete üyelerine yönelik hava operasyonunda 11 çete üyesi etkisiz hale getirildi.

Nijerya ordusundan yapılan açıklamada, ordunun, Sokoto eyaletinin Sabon Birnin bölgesine bağlı Kurawa köyünde silahlı çete üyelerine yönelik hava operasyonu düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda 11 çete üyesinin öldürüldüğü, çok sayıda çete üyesinin de yaralı kaçtığı ifade edildi.

Operasyonda, çetelerin sığınaklarının imha edildiği aktarılan açıklamada, silahların ve önemli mühimmatın ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına karşın fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
