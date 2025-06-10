Nijerya'da Hava Operasyonu: 10 Silahlı Çete Üyesi Etkisiz Hale Getirildi

Nijerya'da Hava Operasyonu: 10 Silahlı Çete Üyesi Etkisiz Hale Getirildi
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Nijerya'nın Zamfara eyaletinde düzenlenen hava operasyonunda 10 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi. Ülkede silahlı çeteler ve terör örgütleri tarafından gerçekleştirilen saldırılar arttı.

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde düzenlenen operasyonda 10 silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Nijerya ordusundan yapılan açıklamada, Zamfara'ya bağlı Gusau bölgesinde silahlı çete üyelerine yönelik hava operasyonu düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda 10 silahlı çete üyesinin öldürüldüğü, çok sayıda çete üyesinin yaralı kaçtığını kaydedildi.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına karşın fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
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