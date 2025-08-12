Nijerya'da Hapishaneden 16 Mahkum Firar Etti

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Nasarawa eyaletindeki bir hapishaneden 16 mahkumun firar ettiği bildirildi.

Nijerya Islah Servisi Sözcüsü Umar Abubakar, yaptığı yazılı açıklamada, Nasarawa eyaletine bağlı Keffi Hapishanesi'ndeki mahkumların gardiyanlara saldırdığını bu sırada 16 mahkumun hapishaneden firar ettiğini aktardı.

Saldırıda 5 gardiyanın yaralandığını vurgulayan Abubakar, firari mahkumların yakalanması için çalışmalar başlatıldığını kaydetti.