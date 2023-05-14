Nijerya'da güvenlik sorunlarıyla mücadele için 6 binden fazla asker istihdam edildi

Nijerya'da, terör ve silahlı çete olaylarının artması üzerine orduya 6 binden fazla yeni asker alındı.

Nijerya Haber Ajansına (NAN) göre, Kara Kuvvetleri Komutanı Faruk Yahaya yaptığı açıklamada, ülkede artan güvenlik sorunlarıyla mücadele için 6 bin 251 askerin istihdam edildiğini belirtti.

Askerlere zihinsel, fiziksel ve ruhsal eğitimi özümseme çağrısında bulunan Yahaya, "Bireysel yeteneklerinizi ve genel savaş hazırlığımızı geliştirmek amacıyla yüksek profesyonel standartlara ulaşmak için her zaman elinizden gelenin en iyisini yapmanız bekleniyor." dedi.

Nijerya, silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla mücadele ediyor.