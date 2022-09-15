Nijerya'da güvenlik sorunları nedeniyle kapatılan okullar yeniden açılıyor
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Nijerya'da artan güvenlik sorunları nedeniyle başkent Abuja'nın yakınlarındaki Nasarawa eyaletinde kapatılan tüm okulların yeniden açılacağı bildirildi.
Nijerya'da artan güvenlik sorunları nedeniyle başkent Abuja'nın yakınlarındaki Nasarawa eyaletinde kapatılan tüm okulların yeniden açılacağı bildirildi.
Nasarawa Eyaleti Eğitim Bakanlığı Daimi Sekreteri Mohammed Sani-Bala, yaptığı açıklamada, ülkedeki güvenlik sorunları nedeniyle eyalette kapatılan tüm okulların yeniden açılmasına karar verildiğini belirtti.
Eyaletteki devlet ve özel yurtların 18 Eylül'den itibaren açılacağını aktaran Sani-Bala, 19 Eylül'de ise okullarda derslerin başlatılacağını ifade etti.
Sani-Bala, öğrencilerin ve öğretmenlerin güvenliğini sağlamak için okullarda güvenliğin artırıldığına dair güvence verdi.
Nijerya'da silahlı saldırı tehdidine karşı 27 Temmuz'da başkent Abuja ve Nasarawa eyaletindeki tüm okullar kapatılmıştı.