Nijerya'da güvenlik sorunları nedeniyle kapatılan okullar yeniden açılıyor Güncel Haberler Nijerya'da artan güvenlik sorunları nedeniyle başkent Abuja'nın yakınlarındaki Nasarawa eyaletinde kapatılan tüm okulların yeniden açılacağı bildirildi. Nijerya'da artan güvenlik sorunları nedeniyle başkent Abuja'nın yakınlarındaki Nasarawa eyaletinde kapatılan tüm okulların yeniden açılacağı bildirildi. Nasarawa Eyaleti Eğitim Bakanlığı Daimi Sekreteri Mohammed Sani-Bala, yaptığı açıklamada, ülkedeki güvenlik sorunları nedeniyle eyalette kapatılan tüm okulların yeniden açılmasına karar verildiğini belirtti. Eyaletteki devlet ve özel yurtların 18 Eylül'den itibaren açılacağını aktaran Sani-Bala, 19 Eylül'de ise okullarda derslerin başlatılacağını ifade etti. Sani-Bala, öğrencilerin ve öğretmenlerin güvenliğini sağlamak için okullarda güvenliğin artırıldığına dair güvence verdi. Nijerya'da silahlı saldırı tehdidine karşı 27 Temmuz'da başkent Abuja ve Nasarawa eyaletindeki tüm okullar kapatılmıştı. Güncel Kaynak: AA / Adam Abu Nijerya Eylül Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Nijerya'da güvenlik sorunları nedeniyle kapatılan okullar yeniden açılıyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.