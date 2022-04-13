Nijerya'da güvenlik sorunları nedeniyle 3,3 milyon kişi yerinden oldu

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Nijerya'da artan güvenlik sorunları nedeniyle 3,3 milyon kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

ECOWAS Komisyon Başkanı Finda Koroma, "Batı Afrika'da İstikrar İçin En İyi Uygulamalar" başlıklı toplantıda yaptığı açıklamada, bölgede artan güvenlik sorunlarının endişe verici olduğunu belirtti.

Batı Afrika'da altı bölgenin yerinden edilme krizini ele alması gerektiğini işaret eden Koroma, "Nijerya'nın kuzeydoğusundaki şiddetli saldırılar nedeniyle 2,5 milyon kişi yerinden olurken, kuzeybatıda ise adam kaçırma ve silahlı çete üyelerinin saldırıları 800 bin kişiyi yerinden etti." dedi.

Koroma, bu insanları güvenli şekilde evlerine döndürmenin bir yolunun bulunması çağrısı yaptı.

2009'dan bu yana 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kurucusu Muhammed Yusuf'un oğlu olan Ebu Musab el-Barnawi, 2009'da babasının ölümünden sonra Boko Haram'ın sözcüsü olmuştu.

Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Boko Haram içinde 2016'da başlayan liderlik krizi, örgütün Barnawi ile Ebubekir Şekau arasında bölünmesine neden olmuştu. Şekau, Boko Haram'ı yönetirken, Barnawi ISWAP'ı kurarak eylemlerine devam etmişti.