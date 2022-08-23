Nijerya'da güvenlik sorunları nedeniyle 2 yılda 11 bin 536 okul kapatıldı Güncel Haberler Nijerya'da okulları hedef alınan saldırılar ve öğrenci kaçırma olayları nedeniyle 2 yılda 11 bin 536 okulda eğitime ara verildi. Nijerya'da okulları hedef alınan saldırılar ve öğrenci kaçırma olayları nedeniyle 2 yılda 11 bin 536 okulda eğitime ara verildi. Nijerya Finansman, Güvenli Okullar Sekreterliği Müdürü Hajia İliya Ville, yaptığı açıklamada, silahlı kişiler ve teröristlerin çocukların güvende hissedeceği yerleri hedef almasının endişe verici olduğunu belirtti. Ülke genelindeki güvenlik sorunları nedeniyle 2 yılda 11 bin 536 okulun kapatıldığını kaydeden Ville, okula gitmeyen çocuk sayısnın arttığını ve son rakamın 18 milyonu aştığını vurguladı. Ville, hükümet söz konusu sorunlara karşı mücadele ederken ülkedeki paydaşları da bu çabaları desteklemeye çağırdı. Dünyada en fazla okula gidemeyen çocuk, Batı Afrika ülkesi Nijerya'da bulunuyor. Ülkenin geçen sene Benue, Kaduna, Plateau, Katsina ve Zamfara gibi eyaletlerinde düzenlenen saldırılarda 16 öğrenci hayatını kaybetmiş, 1500'e yakın öğrenci kaçırılmıştı. Güncel Kaynak: AA / Adam Abu Togo Cumhuriyeti Nijerya Güncel Haberler

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