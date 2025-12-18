Haberler

Nijerya'da güvenlik gerekçesiyle kapatılan 47 okul yeniden açıldı

Nijerya'da güvenlik endişeleri nedeniyle kapatılan 47 okul, güvenlik altyapısının güçlendirilmesinin ardından yeniden eğitime başladı. Eğitim Bakanlığı, bu hamlenin öğrencilerin güvenliğinin sağlanması ve eğitimin aksamadan devam etmesi için bir gösterge olduğunu vurguladı.

Nijerya'da güvenlik endişeleri nedeniyle geçici olarak kapatılan 47 okulda yeniden eğitime başlandı.

Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki güvenlik endişeleri nedeniyle daha önce geçici olarak kapatılan 47 okulun yeniden açıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu okulların yeniden faaliyete geçmesinin, öğrencilerin güvenliğinin sağlanması ve eğitimin kesintisiz sürdürülmesine yönelik kararlılığın bir göstergesi olduğu vurgulandı.

Etkilenen okulların çevresi ve yerleşkelerinde güvenlik altyapısının güçlendirilmesinin ardından akademik faaliyetlere yeniden başlandığı aktarılan açıklamada, "Öğrenciler güvenli şekilde kampüslerine döndü. Birçoğu aralık dönemi akademik programlarını tamamlarken, bazıları da sınavlarını başarıyla bitirdi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, hükümetin ülke genelindeki okul ortamlarında istikrarın sağlanması ve normalleşmenin sürdürülmesi amacıyla ilgili güvenlik birimleriyle yakın işbirliği içinde çalışmayı sürdürdüğünün altı çizildi.

"Federal hükümet, her Nijeryalı çocuğu koruma ve onların güvenli bir ortamda eğitim alma temel hakkını güvence altına alma sorumluluğunda kararlıdır." ifadesi kullanılan açıklamada, eğitimin ulusal kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğu ve akademik takvimin aksamasına izin verilmeyeceği kaydedildi.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına maruz kalıyor.

