Nijerya'da Güvenlik Görevlilerine Yönelik Silahlı Saldırılarda 53 Kayıp

Güncelleme:
Nijerya'da son iki haftada düzenlenen silahlı saldırılarda 53 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Saldırılar, ülkenin çeşitli eyaletlerinde yasa dışı gruplar ve terör örgütleri tarafından gerçekleştirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Zamfara, Edo, Katsina, Kogi, Borno, Kebbi, Kwara ve Enugu eyaletlerinde gerçekleştirilen saldırılarda sivillerin yanı sıra güvenlik güçleri de hedef alındı.

Yetkililer, güvenlik güçlerine yönelik saldırıların artmasında yasa dışı grupların silah ve mühimmat elde etme çabalarının etkili olduğuna dikkati çekiyor.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına da maruz kalıyor.

Ülkede ayrıca cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler ve çete üyeleri, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
