Nijerya'da greve giden akademisyenler, hükümetten olumlu dönüş alamadı - Haberler

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Nijerya'da greve giden akademisyenler, hükümetten olumlu dönüş alamadı

AA - Adam Abu - Güncel
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Nijerya'da greve giden akademisyenler, hükümetten olumlu dönüş alamadı

Nijerya'da, eğitim bütçesinin yetersiz ve maaşlarının düşük olduğu gerekçesiyle greve giden akademisyenler, hükümetten olumlu dönüş alamadı.

Nijerya'da, eğitim bütçesinin yetersiz ve maaşlarının düşük olduğu gerekçesiyle greve giden akademisyenler, hükümetten olumlu dönüş alamadı.

Üniversite Akademisyenleri Sendikası Temsilcisi Osman Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akademisyen temsilcilerin hükümetle 6 saatlik bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Muhammed, yapılan uzun görüşmelere rağmen hükümetten olumlu dönüş alamadıklarını söyledi.

Akademisyenlerin başlattığı grevden hükümet taleplerini yerine getirene kadar vazgeçmeyeceklerini aktaran Muhammed, "Hükümetten fazla bir beklentimiz yok sadece iyi maaş ve güzel çalışma ortamı istiyoruz." dedi.

Nijerya'daki akademisyenler, eğitim bütçesinin yetersiz ve maaşlarının düşük olduğu gerekçesiyle 14 Mart'ta iki aylık "uyarı grevi" başlatmıştı.

AA / Adam Abu - Güncel

Üniversite, Nijerya, Güncel, Haberler

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