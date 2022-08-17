Nijerya'da grev nedeniyle 10 saatten fazla süredir elektrik kesik Güncel Haberler Nijerya'da elektrik şirketi çalışanlarının greve gitmesi nedeniyle ülke geneline 10 saatten fazla süredir elektrik verilemiyor. Nijerya'da elektrik şirketi çalışanlarının greve gitmesi nedeniyle ülke geneline 10 saatten fazla süredir elektrik verilemiyor. Nijerya Ulusal Elektrik Çalışanları Birliği'nden (NUEE) yapılan açıklamada, elektrik şirketi çalışanlarının, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle ülke genelinde başlattığı grev nedeniyle 10 saati aşkın süredir elektriklerin kesik olduğu belirtildi. Ülkede 2013'te elektrik şirketinin özelleştirilmesiyle sorunların başladığı aktarılan açıklamada, çalışanların bu süreçte maaşlarını alamadığı ifade edildi. Açıklamada, ayrıca NUEE'nin, hükümet tarafından Aralık 2019'da feshedilen Nijerya Güç Holding Şirketi'nin eski çalışanlarının haklarının ödenmemesinden endişe duyduğu da kaydedildi. NUEE'nin, 2019'da gittiği grev nedeniyle ülkede 24 saati aşkın süre elektrik kesintisi yaşanmıştı. Güncel AA / Adam Abu Togo Cumhuriyeti Nijerya Güncel Haberler

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