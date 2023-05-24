Nijerya'da göz yaşartıcı gaz nedeniyle bilinçlerini kaybeden 35 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Nijerya'nın Osun eyaletinde, polisin yaptığı tatbikat sırasında göz yaşartıcı gazı soluyan 35 lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Osun eyaletinin Osogbo bölgesindeki Fakunle Kapsamlı Lisesinin karşısında yer alan polis merkezinde düzenlenen tatbikat sırasında yanlışlıkla havaya göz yaşartıcı gaz sıkıldı.

Olayda gazı soluyan 35 lise öğrenci, bilinçlerini kaybetmelerinin ardından acil tıbbi müdahale için bölgedeki 2 hastaneye kaldırıldı.

Paniğe yol açan olay nedeniyle okulda eğitime ara verildi.

Osun Polis Sözcüsü Yemisi Opalola, yaptığı açıklamada, yaşananlardan dolayı özür diledi ve olayın tekrarlanmasını önlemek için "gerekli düzenlemeleri" yapacaklarını belirtti.