Nijerya'da geçen yıl 111 binden fazla kolera vakası görüldü - Haberler

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Nijerya'da geçen yıl 111 binden fazla kolera vakası görüldü

AA - Adam Abu - Güncel
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Nijerya'da geçen yıl 111 binden fazla kolera vakası görüldü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Nijerya'da geçen yıl 111 binden fazla kolera salgının tespit edildiğini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Nijerya'da geçen yıl 111 binden fazla kolera salgının tespit edildiğini bildirdi.

DSÖ Nijerya Temsilcisi Walter Mulombo, yaptığı açıklamada, Nijerya'da 2021'de kolera salgınında tarihin en kötü dönemi yaşandığını belirtti.

Geçen yıl ülkede genelinde 111 bin 62 kolera vakasının tespit edildiğini kaydeden Mulombo, salgın nedeniyle 3 bin 604 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Mulombo, DSÖ ile Nijerya hükümeti iş birliğinde salgını önlemek için kampanyalar başlatıldığını ifade etti.

Kolera nedir?

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu kolera, gıda ve su yoluyla bulaşan bir hastalık. Şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açan kolera, tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Nijerya'da temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili yapılamaması, hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.

AA / Adam Abu - Güncel

Dünya Sağlık Örgütü, Nijerya, su, Güncel, Haberler

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