Nijerya'da gece kulübüne silahlı saldırı: 8 ölü
Nijerya'nın Anambra eyaletinde gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.
Nijerya'nın Anambra eyaletinde gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basındaki haberlere göre, dün henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce, Oba bölgesindeki gece kulübüne saldırı düzenlendi.
Saldırıda 8 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Anambra Eyaleti Polis Sözcüsü Tochukwu İkenga, saldırıyı doğrulayarak soruşturma başlatıldığını açıkladı.