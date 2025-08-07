Nijerya'da Gazze İçin Dayanışma Etkinliği Düzenlendi

Nijerya'da İslami sivil toplum kuruluşları, Gazze'deki insanlık dramına dikkati çekmek ve Filistin halkıyla dayanışma mesajı vermek amacıyla program düzenledi.

Nijerya'daki İslami Kuruluşlar Konferansının (CIO) öncülüğünde, ülkenin Lagos kentinde "Gazze Soykırımını Durdurun" başlıklı basın toplantısı düzenlendi.

CIO Sözcüsü Şeyh Abdurrahman Ahmad, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını "soykırım" olarak niteleyerek uluslararası topluma acil müdahale çağrısında bulundu.

Ahmad, "Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı derin acılar, yalnızca İslam dünyasının değil, tüm insanlığın vicdanını harekete geçirmelidir. Bu dini değil, insanlık meselesidir." ifadelerini kullandı.

Gazze'de yaşanan trajedinin "yeni" olmadığını vurgulayan Ahmad, Filistin halkının yaşadığı zulmün köklerinin 20. yüzyıl başlarına dayandığını hatırlattı.

Ahmad, İsrail'in saldırılarını "öz savunma" olarak tanımlamasını reddederek "Bugün Gazze'de yaşananlar, onlarca yıl süren işgal, etnik temizlik ve insanlık dışı uygulamaların son halkasıdır. Bu, planlı bir soykırımın açık göstergesidir." dedi.

Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 60 bini aştığını ve 1,9 milyon kişinin yerinden edildiğini kaydeden Ahmad, hastanelerin, okulların ve altyapıların hedef alındığını, açlığın bir silah olarak kullanıldığını ifade etti.

Ahmad, "İsrail'in terörist bir rejim olarak tanınmasının zamanı gelmiştir. Bu rejim, onlarca yıldır uluslararası hukuku hiçe saymakta ve sistematik devlet şiddeti uygulamaktadır." diyerek başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin gecikmeden tanınması gerektiğini vurguladı.