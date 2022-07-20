Nijerya'da fırıncılar artan maliyetleri protesto için grev başlatacak Nijerya'da ekmek üreticileri, artan maliyetleri protesto etmek için yarından itibaren ülke genelinde grev başlatacaklarını açıkladı. Nijerya'da ekmek üreticileri, artan maliyetleri protesto etmek için yarından itibaren ülke genelinde grev başlatacaklarını açıkladı. Nijerya Ekmek Üreticileri Derneği Sözcüsü Babalola Thomas, yaptığı açıklamada, fırın malzemeleri ve dizeldeki sürekli artış nedeniyle fırınlarının "büyük kayıp" verdiğini belirtti. Thomas, artan fırın maliyetleri nedeniyle iş yapmanın artık sürdürülebilir olmadığını kaydederek, bu durumu protesto için yarından itibaren uyarı amaçlı grev yapacaklarını ifade etti. Grevin 4 gün süreceğini aktaran Thomas, hükümet gereken müdahaleyi yapmazsa grevin süresinin uzatılacağını bildirdi. AA / Adam Abu - Güncel Nijerya Ekmek Güncel Haberler

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