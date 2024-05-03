Nijerya'da Filistin'e Destek Etkinlikleri Düzenlendi

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'daki iki üniversitede Filistin'e destek amacıyla etkinlikler düzenlendi.

Ülkenin ticari şehri Lagos'taki Yaba Teknoloji Üniversitesi ve Lagos Üniversitesinde gerçekleştirilen etkinliklere Nijerya'da yayımlanan Muslim News Nigeria gazetesinin ekibi öncülük etti.

Gazetenin editörü Raşid Ebubekir, yaptığı açıklamada, süren saldırıların sadece 35 binden fazla Filistinlinin ölmesine yol açmadığını, aynı zamanda hastaneler, ibadethaneler, okullar ve üniversitelerin ahlaksızca tahrip edilmesine neden olduğunu belirtti.

Ebubekir, öğrencileri gerçeğin yanında durdukları için öldürülen ve taciz edilen Filistinliler için dayanışmalarını ifadeye çağırdı.

Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), ABD ve uluslararası toplumun Gazze'deki duruma derhal son vermesi için İsrail üzerindeki baskıyı arttırması gerektiğini kaydeden Ebubekir, "Yıkımın yanı sıra çoğu ABD tarafından tedarik edilen ve İsrail'den ateşlenen füzelerin, bombaların ve zırhlı tankların yaydığı gazlar da bölgedeki çevre sorununa yol açtı." dedi.

Öte yandan Muslim News Nigeria gazetesince, 2023 yılı "Global Medya Sorumlusu Ödülü"nün, İsrail'in saldırılarında ailesini kaybeden Al Jazeera Gazze muhabiri Vail ed-Dahduh'a verilmesi kararlaştırıldı.