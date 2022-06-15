Nijerya'da etnik çatışmalarda 10 kişi hayatını kaybetti - Haberler

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Nijerya'da etnik çatışmalarda 10 kişi hayatını kaybetti

AA - Adam Abu - Güncel
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Nijerya'da etnik çatışmalarda 10 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Ogun eyaletinde iki etnik grup arasında yaşanan çatışmalarda 10 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın Ogun eyaletinde iki etnik grup arasında yaşanan çatışmalarda 10 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Ogun eyaletine bağlı Sagamu bölgesinde Elepe ve Epe etnik grupları arasında şiddet olayları yaşandı.

Çatışmalarda 10 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Olaylar sırasında çok sayıda ev ateşe verildi.

Ülkenin güneyindeki eyaletlerde farklı gruplar arasında doğal kaynakların paylaşılamaması nedeniyle zaman zaman şiddet olayları yaşanıyor.

AA / Adam Abu - Güncel

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