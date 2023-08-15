Nijerya'da eski Merkez Bankası Başkanı hakkında 20 yeni suç duyurusu

Nijerya'da yolsuzluk yaptığı iddiasıyla görevine son verilen eski Nijerya Merkez Bankası Başkanı Godwin Emefiele hakkında 20 yeni suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi. Adalet Bakanlığı Kamu Savcılığı Müdürü Mohammed Bakodo Abubakar, hükümetin Emefiele hakkında aralarında 'hukuka aykırı avantajlar sağlamak' suçunun da bulunduğu 20 yeni suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

Nijerya'da yolsuzluk yaptığı iddiasıyla görevine son verilen eski Nijerya Merkez Bankası (CBN) Başkanı Godwin Emefiele hakkında 20 yeni suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Adalet Bakanlığı Kamu Savcılığı Müdürü Mohammed Bakodo Abubakar, yaptığı açıklamada, hükümetin Emefiele hakkında aralarında "hukuka aykırı avantajlar sağlamak" suçunun da bulunduğu 20 yeni suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

Abubakar, hükümetin Emefiele hakkında "yasa dışı ateşli silah ve mühimmat bulundurma" suçlamasını geri çektiğini açıkladı.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, 9 Haziran'da Nijerya Merkez Bankası Başkanı Emefiele'yi görevden almıştı. Emefiele, 10 Haziran'da yurt dışına kaçmaya çalışırken güvenlik güçlerince yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Ülkede yolsuzluk yaptığı iddiasıyla görevine son verilen Emefiele, 25 Temmuz'da yasa dışı ateşli silah ve mühimmat bulundurma suçlamasıyla hakim karşısına çıkmıştı.

20 milyon naira (yaklaşık 25 bin 500 dolar) kefaletle serbest bırakılan Emefiele, Nijerya Devlet Güvenlik Servisi (DSS) tarafından yeniden gözaltına alınmıştı.